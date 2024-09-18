الخميس 19 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إيدج» تستضيف وفداً من القوات الجوية البرازيلية

خلال الزيارة (من المصدر)
19 سبتمبر 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«إيدج» تعرض أحدث الحلول الدفاعية في معرض أذربيجان الدولي للدفاع
البرازيل تفرض غرامة على شركتين لإيلون ماسك

استقبلت «إيدج»، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وفداً رفيع المستوى من القوات الجوية البرازيلية في مقرها الرئيس في أبوظبي.
 وركزت الزيارة، بقيادة العميد الجوي الملازم مارسيلو كانيتز داماسينو، على تعزيز فرص التعاون المشترك، وعرض قدرات «إيدج» الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في استقبال الوفد، حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيدج»، إلى جانب رودريجو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة إيدج، وتياجو سيلفا، الرئيس التنفيذي لمكتب «إيدج» في أميركا اللاتينية. وقام الوفد بجولة في مجمع توازن الصناعي، حيث تعرفوا على شركات «إيدج»: «هالكون، والطارق، وكاراكال، وأداسي»، كما تم تقديم عروض توضيحية عن أحدث التقنيات في الذخائر الموجهة بدقة، والأنظمة المستقلة، وغيرها من القدرات الرئيسة للمجموعة.
وتعزز هذه الزيارة التعاون المتنامي بين دولة الإمارات والبرازيل في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، ما يعزز مكانة «إيدج» مجموعة عالمية رائدة في مجال الحلول المتقدمة.

إيدج
القوات الجوية
البرازيل
أميركا اللاتينية
آخر الأخبار
صورة مجمعة لكامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاعات: تعادل هاريس وترامب
اليوم 17:21
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:17
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
الرياضة
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
اليوم 17:13
صورة جماعية مع الخريجين
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة من طلبة الماجستير بالكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي
اليوم 17:06
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©