«إيدج» تستضيف وفداً من القوات الجوية البرازيلية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت «إيدج»، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وفداً رفيع المستوى من القوات الجوية البرازيلية في مقرها الرئيس في أبوظبي.

وركزت الزيارة، بقيادة العميد الجوي الملازم مارسيلو كانيتز داماسينو، على تعزيز فرص التعاون المشترك، وعرض قدرات «إيدج» الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال الوفد، حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيدج»، إلى جانب رودريجو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة إيدج، وتياجو سيلفا، الرئيس التنفيذي لمكتب «إيدج» في أميركا اللاتينية. وقام الوفد بجولة في مجمع توازن الصناعي، حيث تعرفوا على شركات «إيدج»: «هالكون، والطارق، وكاراكال، وأداسي»، كما تم تقديم عروض توضيحية عن أحدث التقنيات في الذخائر الموجهة بدقة، والأنظمة المستقلة، وغيرها من القدرات الرئيسة للمجموعة.

وتعزز هذه الزيارة التعاون المتنامي بين دولة الإمارات والبرازيل في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، ما يعزز مكانة «إيدج» مجموعة عالمية رائدة في مجال الحلول المتقدمة.