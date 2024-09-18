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علوم الدار

«محمد بن راشد للإسكان» تحصد 18 شهادة مطابقة عالمية لمواصفة «الآيزو»

«محمد بن راشد للإسكان» تحصد 18 شهادة مطابقة عالمية لمواصفة «الآيزو»
19 سبتمبر 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً بارزاً بحصولها على 18 شهادة «آيزو» دولية، مما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. وتؤكد هذه الشهادات تفاني المؤسسة في تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها، مما يعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع الإسكان. ويمثل هذا الإنجاز خطوةً هامةً نحو تحقيق مستويات عالية من رضا العملاء، ويؤكد التزام المؤسسة الثابت بالتميز والابتكار في مختلف عملياتها.
وشملت المواصفات الدولية التي حصلت عليها المؤسسة مجالات رئيسية عدة، مثل إدارة المخاطر، الصحة والسلامة المهنية، الابتكار، إدارة الأصول، واستدامة الفعاليات. وتعكس هذه الشهادات توجه المؤسسة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة والابتكار، مما يساهم في تقديم خدمات متميزة تفوق توقعات العملاء وتدعم رؤيتها في تقديم خدمات إسكانية رائدة ومستدامة.
كما شمل الإنجاز الحصول على سبع شهادات دولية تدعم التحول الرقمي وإدارة الاستراتيجية والتطوير؛ بهدف تعزيز الكفاءة والابتكار من خلال تحسين جودة البرمجيات والأنظمة، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وجودة البيانات. وتسهم هذه الشهادات في زيادة رضا العملاء، وتقليل التكاليف، وضمان دقة البيانات، بالإضافة إلى دعم الابتكار لتحقيق ميزة تنافسية. كما تم اعتماد مواصفة إدارة المعرفة التي تسهم في تحسين تبادل المعرفة واستخدامها الفعال ضمن إطار منهجي يدعم الابتكار.
وفي إطار تعزيز الكفاءة والاستدامة في إدارة المشاريع الهندسية، تم اعتماد أربع مواصفات دولية تشمل مواصفة استدامة المباني، التي تهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية، وتعزيز الأداء البيئي خلال دورة حياة المباني.

 

محمد بن راشد للإسكان
الآيزو
الإسكان
الاستدامة
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