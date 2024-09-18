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"الفجيرة للفنون": حمد الشرقي جعل من الإمارة وجهة بارزة على الساحة الثقافية

الفجيرة للفنون: حمد الشرقي جعل من الإمارة وجهة بارزة على الساحة الثقافية
18 سبتمبر 2024 23:31

الفجيرة (وام) أكد علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أن خمسين عاماً من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أصبحت الإمارة وجهة بارزة على الساحة الثقافية والفنية وازدهرت في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقال بمناسبة الذكرى الخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، مقاليد الحكم في الإمارة، إن سموه كان له دور محوري في دعم الفنون والاحتفاء بالثقافة، حيث أصبحت الفجيرة مركزاً مهماً للأحداث الفنية والمهرجانات الدولية، مثل مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الذي يشرف عليه سموه، وهو واحد من أبرز الإنجازات الثقافية، حيث يجمع بين فنانين ومثقفين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التبادل الثقافي والفني. وأضاف «كما شهدت الفجيرة اهتماماً كبيراً بالتراث، حيث تم ترميم العديد من المعالم التاريخية والثقافية التي تعكس هوية الإمارة الغنية بالمشاريع مثل إعادة تأهيل قلعة الفجيرة وإطلاق المبادرات الفنية والثقافية مما جعل من الإمارة رمزاً للإبداع الفني والاحتفاء بالثقافة». وقال «اليوم، تشهد الفجيرة حركة فنية نشطة، مع دعم متواصل من صاحب السمو حاكم الفجيرة للفنانين المحليين والدوليين، وتوفير منصات لإبراز مواهبهم وهذه الإنجازات تعزز مكانة الفجيرة كواحة للفن والثقافة، وتدفعها لتكون وجهة متميزة على المستوى الإقليمي والدولي في عالم الإبداع».

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