علي النعيمي يشارك في ندوة الاتحاد البرلماني الدولي حول السلام والديمقراطية

دبي (الاتحاد)

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد بعنوان: «السلام والديمقراطية: هل يمكن لصناديق الاقتراع أن تحل محل الرصاص»، وذلك ضمن الأنشطة الخاصة باليوم الدولي للديمقراطية واليوم الدولي للسلام.

وتقدم معاليه بمداخلة تناول فيها دور العلاقات بين الأديان في تعزيز السلام والديمقراطية، وهو موضوع يكتسب أهمية خاصة، في ظل الجهود العالمية الرامية إلى بناء جسور التواصل بين مختلف الأديان والثقافات، وأكد الدور المحوري للزعماء الدينيين والقبليين في تعزيز السلام والديمقراطية، حيث إن تأثيرهم الكبير على السياسيين يتطلب إشراكهم في الحوارات لبناء السلام المستدام، كما أكد أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي في الوساطة في النزاعات المعقدة بين الدول.