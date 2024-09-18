سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفرنسي

باريس (وام)

قدم فهد سعيد الرقباني أوراق اعتماده إلى فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، سفيراً لدولة الإمارات لدى فرنسا، خلال اللقاء الذي عقد بقصر الإليزيه في باريس.‎

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. ‎

من جانبه، حمل فخامة الرئيس الفرنسي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

‎وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. ‎

من جانبه، أعرب فهد الرقباني عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. ‎

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.