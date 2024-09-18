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علوم الدار

رئيس الدولة يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة 23 سبتمبر

رئيس الدولة
18 سبتمبر 2024 23:46

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يوم الاثنين المقبل الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري زيارة رسمية للولايات المتحدة الأميركية الصديقة تعد الأولى من نوعها لسموه منذ توليه رئاسة الدولة.
ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً ..وسبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.
ويلتقي سموه خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الأميركيين لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية ـ الأميركية على جميع المستويات.
كما يتبادل سموه والرئيس الأميركي وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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