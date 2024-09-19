جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 19.7 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد :أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم وهي 19.7درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.