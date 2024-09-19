جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 19.7 درجة مئوية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد :أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم وهي 19.7درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.7درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 19, 2024
The lowest temperature recorded over the country today morning is 19.7°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:30 UAE Local time. pic.twitter.com/V1b4akjKyh