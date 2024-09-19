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علوم الدار

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 190 مشروعاً خيرياً في مصر

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 190 مشروعاً خيرياً في مصر
19 سبتمبر 2024 09:17

بدأ وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، زيارة إلى جمهورية مصر العربية، بهدف إطلاق وتفقد 190 مشروعاً خيرياً وحالة إنسانية، من بينها بناء المنازل ومراكز تحفيظ القرآن وحفر الآبار الزراعية وعلاج الحالات المرضية وكفالة الأيتام وبناء مراكز للرعاية الصحية.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة إنها تحرص على التواجد الميداني والإشراف المباشر على المشاريع والمبادرات الخيرية، وهو ما جعلها محط ثقة واهتمام آلاف المتبرعين وعلامة فارقة في ميادين الخير، مستمدة عزيمتها من توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دولة الإمارات بأن يكون هذا البلد مصدراً للعطاء والخير.

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وأضاف أن زيارة الوفد تأتي بالتزامن مع انطلاق حملة "الأيتام والرعاية الصحية" التي بدأتها الهيئة منذ أيام، بهدف تقديم يد العون للفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها، ومساعدة المرضى، والأيتام الذين ضاقت بهم السبل وتقطعت بهم الأحوال بعد غياب السند، إضافة إلى تفقد مشاريع الهيئة في ريف مصر، والتي أسهم فيها المحسنون والمحسنات من أبناء الإمارات.

المصدر: وام
مصر
الأعمال الخيرية
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