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رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لسانت كيتس ونيفيس بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لسانت كيتس ونيفيس بذكرى استقلال بلادها
19 سبتمبر 2024 10:04

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة مارسيلا ليبورد، الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة مارسيلا ليبورد.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور تيرينس درو، رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس.

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