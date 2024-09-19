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شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول "FAB"

شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول "FAB"
19 سبتمبر 2024 11:43

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول (FAB)، لتوفير أفضل الخدمات المالية والمنتجات المصرفية للمنتسبين.

وقع المذكرة اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والسيد فهد أحمد الشاعر آل علي نائب الرئيس التنفيذي - رئيس المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الأول.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات أن المذكرة تأتي في إطار دعم وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي، واستراتيجية شرطة أبوظبي لبناء شراكات فاعلة، وتطويرها وتأسيس علاقة شراكة مع القطاع المصرفي بما يعود بالمنفعة المتبادلة وتحقيق التطلعات المشتركة بين الجانبين في مجالات تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتحسين جودة الحياة، ونشر السعادة والإيجابية.

وتركز مذكرة التفاهم على تعزيز العمل المشترك بين الجانبين والانتفاع من برامج الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية والخصومات والقروض الحصرية وتمكين البنك من التواصل مع المنتسبين لشرح العروض والمنتجات والخدمات المقدمة لهم، وتلبية متطلباتهم المصرفية بما يتوافق مع سياسة العمل وأنظمته ولوائحه وتحسين جودة حياة العاملين وتحقيق أعلى مستويات السعادة والإيجابية الوظيفية للمنتسبين.

وبموجب المذكرة تتعاون شرطة أبوظبي مع بنك أبوظبي الأول (FAB) في بناء القدرات والكفاءات بين الجهتين وتطوير المهارات للكوادر الوطنية في المجالات والتخصصات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم الوظيفية والعمل المشترك على تحقيق التطلعات المشتركة في مجال تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
بنك أبوظبي الأول
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