شرطة أبوظبي تنظم ورشة "ميثاق العمل الحكومي"

نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة حول ميثاق العمل الحكومي واستراتيجيات تنمية الكفاءة القيادية في بيئة العمل وركزت على التعريف بالقيم المؤسسية واستراتيجيات العمل المتميز والريادة وتحقيق الغايات والمستهدفات الاستراتيجية وتأكيد الإلتزام بالقيم المؤسسية والقواعد المنظمة لسلوكيات العمل الشرطي.



واستعرض اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في كلمة خلال افتتاح الورشة أهداف برنامج تنمية الكفاءة القيادية ودورها في تعزيز القدرات والخبرات لدى الكوادر الشرطية.

وأكد أهمية حس المسؤولية عند كل من يتولى مسؤولية في العمل الشرطي ودور القدوة الحسنة في بيئة العمل والتي تعكس الصورة الإيجابية لشرطة أبوظبي والإهتمام بصناعة قادة الصف الثاني تعزيزاً للكفاءة القيادية عند رؤساءالأقسام، وأهمية التطوير الوظيفي في العمل القيادي، والإستفادة من الدورات القيادية موضحاً أن نجاح القيادات مرتبط بنجاح فريق العمل.



وناقشت الورشة محاور استراتيجيات تنمية الكفاءة القيادية في بيئة العمل وتعريفات ومفاهيم القيم المؤسسية والعمل الجماعي وتطرقت لنظريات عالمية في بناء فرق العمل المثالية والثقة والأمان النفسي عند فريق العمل.

وتحدث العقيد الدكتور علي غانم الطويل من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عن ترسيخ قيم وأخلاقيات حكومة أبوظبي وتعزيز قيمة القدوة الحسنة الذاتية والمؤسسية مشيراً إلى النماذج الفردية الإيجابية والتي تسهم في رفع السمعة المؤسسية ونشر التجارب الناجحة في العمل الشرطي مؤكداً أهمية المنظومة التوعوية المستدامة ودورها في بيئة العمل لتمكين قيمة القدوة الحسنة والإحساس بالمسؤولية في العمل الشرطي.



وتوزعت فترات الورشة على مراحل ومحطات تناولت الشكل المعبر و القيادة المتكاملة وسيناريو البيت المتوحد واستخدام نموذج coin للتغذية الراجعة و صور الانعكاس الذاتي وذلك بمشاركة خبراء ومحاضرين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.



واختتمت الورشة بالتوقيع على تعهد قواعد السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية تأكيداً للإلتزام بالقيم المؤسسية والقواعد المنظمة لسلوكيات العمل الشرطي.