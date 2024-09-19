"قضاء أبوظبي" تغرم 3 كُتّاب عدل خاص لعدم التزامهم

​أصدرت لجنة شؤون كاتب العدل الخاص بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتغريم 3 كُتّاب عدل خاص، لعدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للمهنة، وذلك بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 50 ألف درهم.



جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.

ووافقت اللجنة على طلب استكمال ترخيص مكتب لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص، كما وافقت على طلب قيد كاتب عدل خاص، وطلب تجديد قيد كاتب عدل حكومي.



واطلعت اللجنة على احصائيات المعاملات، ونتائج الاستبيان خلال النصف الأول من العام الجاري، الذي أظهر أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات بلغت 92 %.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ومحمد هشام الرافعي خبير قانوني، وخالد سالم التميمي رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.