الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"قضاء أبوظبي" تغرم 3 كُتّاب عدل خاص لعدم التزامهم

"قضاء أبوظبي" تغرم 3 كُتّاب عدل خاص لعدم التزامهم
19 سبتمبر 2024 13:21

 ​أصدرت لجنة شؤون كاتب العدل الخاص بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتغريم 3 كُتّاب عدل خاص، لعدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للمهنة، وذلك بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 50 ألف درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.
ووافقت اللجنة على طلب استكمال ترخيص مكتب لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص، كما وافقت على طلب قيد كاتب عدل خاص، وطلب تجديد قيد كاتب عدل حكومي.

واطلعت اللجنة على احصائيات المعاملات، ونتائج الاستبيان خلال النصف الأول من العام الجاري، الذي أظهر أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات بلغت 92 %.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ومحمد هشام الرافعي خبير قانوني، وخالد سالم التميمي رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.

 

أخبار ذات صلة
«قضاء أبوظبي» تكثف جهودها لتعزيز الوعي القانوني لدى الجاليات الأجنبية
«قضاء أبوظبي» تنظم فعاليات أسرية ومجتمعية
قضاء أبوظبي
آخر الأخبار
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
التعليم والمعرفة
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
اليوم 08:32
بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%
اقتصاد
بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%
اليوم 08:11
النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأميركية
اقتصاد
النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأميركية
اليوم 08:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©