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علوم الدار

السفارة الأميركية ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس الدولة إلى الولايات المتحدة

السفارة الأميركية ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس الدولة إلى الولايات المتحدة
19 سبتمبر 2024 14:04

رحبت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الإمارات بالزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة، واجتماعه المزمع مع فخامة الرئيس الأميركي جو بايدن.
ونشرت السفارة الأميركية تدوينة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "#مرحبا_الساع.. نتطلع للترحيب بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الأسبوع القادم في واشنطن العاصمة في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس دولة الإمارات للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن. ستعزز الزيارة علاقاتنا الثنائية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، واستكشاف الفضاء، والطاقة النظيفة، التجارة، واستقرار المنطقة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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