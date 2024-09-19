«لهب» التابعة لـ«إيدج» تُوفّر الذخيرة لبطولة الرماية الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «لهب»، الشركة الوحيدة المصنعة للذخيرة في الإمارات، والتابعة لمجموعة «إيدج»، أمس، مذكرة تفاهم مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني لتوفير الذخيرة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة.

وبموجب الاتفاقية، ستنتج «لهب» ذخيرة معدّلة ومصممة خصيصاً للبطولة. ووفقاً للمعايير والمواصفات الدولية، ستُصنّع «لهب» محلياً ذخيرة «223 Remington» و«NATO 9mm» الآمنة وعالية الدقة، كما ستوفر غيرها من الخراطيش ذات العيار الصغير (الخفيف) بناءً على احتياجات البطولة.

وتعد هذه الاتفاقية أحدث ما تبذله «لهب» من جهود مستمرة في سبيل الحفاظ على جودة صناعة الذخيرة ذات التنافسية العالية في دولة الإمارات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وقعت «لهب» مذكرة تفاهم لتأهيل قدراتها في اختبار وتقييم الذخيرة ذات العيار الصغير لتشمل معايير الناتو.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في الأول من أكتوبر، حيث ستقام في خمسة أندية: منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ونادي الظفرة للرماية، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، ونادي الشارقة للجولف والرماية، ونادي الشرطة للرماية والرياضة عجمان.