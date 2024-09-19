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«اكتفاء» توقع عقد توريد الدفعة الـ3 من أبقار مزرعة مليحة للألبان

«اكتفاء» توقع عقد توريد الدفعة الـ3 من أبقار مزرعة مليحة للألبان
20 سبتمبر 2024 00:58

الشارقة (الاتحاد)

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وقّعت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أمس، عقداً مع شركة «أنترو أجرار» لتوريد الدفعة الثالثة من أبقار مزرعة مليحة المُقدرة بـ1500 بقرة تحمل جينات «A2A2» الطبيعية وغير المُعدلة جينياً.
وقّع العقد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، وجنيد كوجاكولاك المدير العام لشركة «أنترو أجرار»، بحضور سالم الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.
ونص العقد على أن تقوم شركة «أنترو أجرار» بتوريد 1500 بقرة عشار من سلالة «الهولشتاين الدنماركية «A2A2» وتكون ملقحة بجينات «A2A2» تحمل إناثاً على أن يتم توصيلها عبر طائرات مُجهزة بجميع الاحتياجات الصحية اللازمة ومطابقة لجميع المواصفات والفحوص الطبية المعتمدة لاستيراد الأبقار في دولة الإمارات.

مزرعة مليحة للألبان
الإمارات
الشارقة
الإنتاج الزراعي والحيواني
خليفة مصبح الطنيجي
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