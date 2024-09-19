تعاون بين «أبوظبي للخلايا الجذعية» وبرجيل لزراعة نخاع العظم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وشركة برجيل القابضة عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق خدمات زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي في منشأة برجيل القابضة الرائدة، مدينة برجيل الطبية (BMC).

يهدف التعاون إلى تعزيز الوصول إلى الرعاية المتقدمة للمرضى البالغين والأطفال المصابين بسرطان الدم والأمراض الوراثية وأمراض المناعة الذاتية وغيرها، وستمهد هذه الخطوة الاستراتيجية الطريق لنظام بيئي شامل ومتكامل للأبحاث المتقدمة والعلاج الخلوي، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرعاية الصحية.

وضمن التعاون، سيتوسع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية من خلال إطلاق برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم (AD-BMT) في مدينة برجيل الطبية.

وصرح جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: «تتمثل رؤيتنا في إنشاء برنامج شامل عالمي المستوى لزراعة نخاع العظم، حيث يوفر أعلى معايير الرعاية مع دفع حدود الابتكار أيضاً، هذه الشراكة هي خطوة كبيرة إلى الأمام في تحقيق هذا الهدف، معاً، ووضع معايير جديدة في نتائج المرضى والتميز الطبي».

وقال البروفيسور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الأستاذ في جامعة الإمارات: «نهدف إلى تقليل الحاجة إلى سفر المرضى إلى الخارج للحصول على رعاية متقدمة ووضع معايير جديدة في العلاجات الخلوية بنتائج سريرية إيجابية».

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «إننا لا نعمل فقط على تعزيز معايير الرعاية لمرضانا، ولكن أيضاً نساهم في تعزيز جهود أبوظبي كمركز للعلوم الحيوية عالمياً».

وأضاف البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام: «تمثل هذه الشراكة تقدماً حاسماً في قدرتنا على تقديم رعاية شاملة ومتطورة للمرضى الذين يعانون من حالات معقدة».