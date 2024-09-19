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علوم الدار

«الصحة» تبحث مع صربيا تعزيز التعاون

جانب من الاجتماع
20 سبتمبر 2024 00:58

دبي (الاتحاد)

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بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع جمهورية صربيا، تعزيز فرص التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات في مجال حلول الرعاية الصحية، وبناء جسور تواصل بين المؤسسات الصحية في البلدين والاستفادة من الخبرات الصحية والعلمية، واستقطاب الشركات الصحية الصربية ذات الابتكارات الحديثة في مجال حلول الرعاية الصحية، بما يسهم بدعم استراتيجيات التنمية المستدامة للقطاع الصحي في البلدين.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، مع الدكتورة دانيكا سافوفيتش، القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا في أبوظبي، والوفد المرافق من القطاع الخاص الصحي في صربيا.
وأكد الأميري، أهمية تعزيز آفاق التعاون المثمر وتطوير العلاقات الصحية بين البلدين، وأشار إلى فرص التعاون في مجالات عدة من بينها التكنولوجيا الصحية، والرعاية الصحية المبتكرة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.
كما لفت إلى ترحيب الوزارة بدخول الشركات الصربية الصحية للإمارات.
وقال: «تشكل دولة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات الصحية، ونحن نرحب بالشركات الصربية الرائدة التي تملك حلولاً مبتكرة قادرة على إضافة قيمة للقطاع الصحي وتوسيع نطاق الحلول الصحية المتقدمة، بما يتماشى مع تطلعات واستراتيجية الدولة في تعزيز مكانتها التنافسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وزارة الصحة
الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
صربيا
أمين الأميري
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