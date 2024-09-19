بلدية العين تنفذ مشاريع صيانة وتطوير الطرق والبنية التحتية

إيهاب الرفاعي (العين)

تنفذ بلدية العين مشاريع متنوعة لصيانة وتطوير الطرق والبنية التحتية في عدد من المناطق ضمن استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، وذلك لتعزيز رفاهية أفراد المجتمع والخدمات المقدمة لهم، ووفق خطط بلدية المدينة لصيانة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق الداخلية في مناطق العين.

وكشفت إحصائيات النصف الأول من العام الجاري عن تعامل البلدية لصيانة مشوهات الطرق والبنية التحتية منها 288 حالة هبوط بالإسفلت و96 حالة لرفع السلامة المرورية، بالإضافة إلى 249 حالة للانهيارات الإسفلتية و684 حالة للانحرافات الترابية، وكذلك التعامل مع 7218 حالة من نظام المفتش الذكي و986 حالة لمنصة سلامة، بالإضافة إلى صيانة جسر المسلخ وجسر الداوودي.

ومن جانب آخر، تعمل بلدية مدينة العين وفق مشاريع مستمرة لتطوير البنية التحتية تشمل رفع كفاءة الأحياء القديمة والطرق الحضرية والمرافق الخدمية والترفيهية على مستوى المدينة مما يساهم في استدامة الأصول وزيادة رضا مجتمع العين على خدمات البلدية.

وتحرص بلدية العين على وضع المعايير والمواصفات الفنية التي تتواكب مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الطرق والبنية التحتية، وشهدت السنوات الماضية تعديل وتطوير العديد من المواصفات والمعايير التي تهدف إلى توفير طرق أكثر انسيابية وراحة وأماناً لمستخدميها بما يعزز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها على المدى البعيد.

وتضمنت جهود البلدية تطوير معايير فنية تستند على أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أفضل استوائية عند تنفيذ وصيانة شبكة الطرق في المدينة، وهو ما ساهم في خلو الطرق الجديدة في المدينة أو التي تتم صيانتها مؤخراً من التموجات أو عدم الاستوائية في سطح الإسفلت، والتي تعتبر أحد أشكال العجز التي تظهر على سطح الرصف المرن لهذه الطرق، وتؤثر على راحة الراكب وأمان المركبة، حيث يحقق الالتزام والتقيد بهذه المعايير المتمثلة في توازن عمليات الرصف الأربعة المطبقة في مشاريع الطرق لتفادي ظهور التموج وعدم الاستوائية، وصولاً إلى أفضل النتائج من حيث الجودة والراحة والأمان.