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علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تبحث تطوير خدمات موسم الحج

أحمد النيادي وأعضاء الوفد خلال الزيارة (من المصدر)
20 سبتمبر 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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قام وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، برئاسة أحمد راشد النيادي، المدير العام للهيئة بالإنابة، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحث مع الشركاء الاستراتيجيين العديد من الموضوعات والترتيبات التي تسهم في تقديم الخدمات لحجاج الدولة برؤى حضارية ومعايير عالية تلبي الطموحات وتحقق رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية حكومة دولة الإمارات.
وأكدت الهيئة أن الزيارة ضمن استعداداتها الاستباقية لموسم الحج القادم 2025م، وترجمة لاستراتيجيتها ورؤيتها التطويرية لخدمات الحج في شتى مجالاتها، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء، بهدف تحسين الأداء وبحث السبل الكفيلة التي ترتقي بالخدمات المقدمة لحجاج الدولة، وتحقق السعادة والراحة والطمأنينة لهم أثناء تأديتهم لمناسك الحج.
وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع الشركاء في الأراضي المقدسة، بشأن إبرام التعاقدات مع مزودي الخدمات في وقت مبكر، لضمان استيفاء كافة المتطلبات وإنجازها في الأوقات المناسبة، وتقديم الرؤى والمقترحات بخصوص الخدمات المقدمة للاطلاع عليها ودراستها مع الجهات المسؤولة في الدولة، تمهيداً لاعتمادها قبل الموسم بوقت كاف.

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