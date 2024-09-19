«بلدية عجمان» وهايكفيجن تتعاونان في مجال المدن الذكية

عجمان (وام)

وقعت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، وشركة هايكفيجين م.م.ح، مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون المشترك وتعزيز علاقات الشراكة، تحقيقًا لأهداف التوجهات الرشيدة للدولة بصفة عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة في المجالات التي تخص كلا الطرفين ودور كل منهما ومشاركته في التطور التكنولوجي في الإمارة، لتنفيذ برنامج المدن الذكية.

ووقع المذكرة بالإنابة عن الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، فيما وقع بالإنابة عن الشركة سونج وو المدير الإقليمي للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وأكد عبد الرحمن النعيمي أن الدائرة تدعم كافة الجهات والمؤسسات الرائدة في القطاع الذكي، حيث ستعمل دائرة البلدية وفقاً «لبرنامج المدن الذكية» لتطوير استراتيجية بنية تحتية ذكية رقمية لبناء وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز جودة الحياة في إمارة عجمان ونوعيتها، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز إمكانية الوصول إليها، وتحقيق الاستدامة، وتسريع التنمية الاقتصادية.

وتتضمن المذكرة دعم مشاريع المدن الذكية، وأنظمة التحكم عن بعد، وإنترنت الأشياء، وأنظمة التحكم عن بعد،وتطوير التطبيقات الذكية، ووضع خطط لمبادرات المدن الذكية،وغيرها.