الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بلدية عجمان» وهايكفيجن تتعاونان في مجال المدن الذكية

«بلدية عجمان» وهايكفيجن تتعاونان في مجال المدن الذكية
20 سبتمبر 2024 00:58

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
أميركا: زيارة محمد بن زايد تعزز علاقاتنا الثنائية واستقرار المنطقة
خبراء: الإمارات ضمن الأفضل عالمياً بإنتاج وابتكار التكنولوجيا الطبية

وقعت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، وشركة هايكفيجين م.م.ح، مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون المشترك وتعزيز علاقات الشراكة، تحقيقًا لأهداف التوجهات الرشيدة للدولة بصفة عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة في المجالات التي تخص كلا الطرفين ودور كل منهما ومشاركته في التطور التكنولوجي في الإمارة، لتنفيذ برنامج المدن الذكية.
ووقع المذكرة بالإنابة عن الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، فيما وقع بالإنابة عن الشركة سونج وو المدير الإقليمي للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وأكد عبد الرحمن النعيمي أن الدائرة تدعم كافة الجهات والمؤسسات الرائدة في القطاع الذكي، حيث ستعمل دائرة البلدية وفقاً «لبرنامج المدن الذكية» لتطوير استراتيجية بنية تحتية ذكية رقمية لبناء وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة من شأنها تعزيز جودة الحياة في إمارة عجمان ونوعيتها، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز إمكانية الوصول إليها، وتحقيق الاستدامة، وتسريع التنمية الاقتصادية.
وتتضمن المذكرة دعم مشاريع المدن الذكية، وأنظمة التحكم عن بعد، وإنترنت الأشياء، وأنظمة التحكم عن بعد،وتطوير التطبيقات الذكية، ووضع خطط لمبادرات المدن الذكية،وغيرها.

المدن الذكية
بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
آخر الأخبار
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
التعليم والمعرفة
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
اليوم 08:32
بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%
اقتصاد
بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%
اليوم 08:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©