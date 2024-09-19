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علوم الدار

«الداخلية» تشارك في الاجتماع الـ17 للجنة الإعلام الأمني بدول التعاون

خلال المشاركة في الاجتماع (وام)
20 سبتمبر 2024 00:58

أبوظبي (وام)

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شاركت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني في الاجتماع السابع عشر للجنة الإعلام الأمني (2024) مع نظيراتها من الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028)».
ناقش الحضور التوصيات المنوطة بلجنة الإعلام الأمني، وما يستجد من أعمال والمتعلقة بتعزيز دور الإعلام الأمني في التوعية عبر الوسائل المتاحة، وآليات التواصل بين مختلف إدارات الإعلام في مجلس التعاون الخليجي.
حضر الاجتماع المقدم عبدالمطلب أحمد الحمادي، مدير إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، والمقدم الدكتور أحمد سعيد الكتبي، والمقدم الدكتور علي سعيد العفاري، رئيس قسم الإعلام الأمني، والرائد مصعب محمد الطنيجي، مدير فرع الاتصال الحكومي.

الإعلام الأمني
وزارة الداخلية
الإمارات
الإدارة العامة للإسناد الأمني
مجلس التعاون الخليجي
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