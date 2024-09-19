معهد الابتكار التكنولوجي يُطور «كيبو»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي للبحث العلمي وأحد أعمدة الأبحاث التطبيقية، التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، منصة «كيبو» مفتوحة المصدر المتخصصة في الحوسبة الكمية والتي طورها فريق من مركز بحوث الكوانتوم، التابع للمعهد بالتعاون مع نخبة من الباحثين من مختلف أنحاء العالم.

تعد المنصة أداة فعّالة وسهلة الاستخدام، لإجراء أنشطة المحاكاة الكمية وتسمح لمستخدميها تشغيل الحواسيب الكمية وغيرها من الأجهزة الكمية.

وقال البروفيسور خوسيه إيغناسيو لاتوري، كبير الباحثين لدى مركز بحوث الكوانتوم، إن منصة كيبو تأتي في طليعة جهود الابتكار بمجال الحوسبة الكمية، وهي مصممة لدعم مستخدميها من طلاب وباحثين.