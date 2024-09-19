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علوم الدار

«أمناء جامعة الإمارات» يستعرض مؤشرات أداء الجامعة

خلال الاجتماع
20 سبتمبر 2024 00:58

العين (الاتحاد)

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عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس في مدينة العين، اجتماعه الأول للعام الجامعي 2024/2025، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة.
ورحب معالي زكي نسيبة بأعضاء المجلس، وأعضاء اللجنة الاستشارية، وبالسيدة فاطمة الحلامي، الخريجة المتميزة من الجامعة التي انضمت إلى المجلس كممثلة جديدة للشباب، والتي تعتبر مفاوضة رئيسة وقائدة فريق مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، تحليلاً مفصلاً لمؤشرات الأداء نصف السنوية للجامعة لعام 2024 وقيّم التقدم المحرز في خطتها الاستراتيجية للفترة 2023-2026.

جامعة الإمارات
الإمارات
زكي نسيبة
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