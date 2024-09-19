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وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية يشارك في منتدى «النساء الأورو آسيوي»

خلال مشاركة الوفد (من المصدر)
20 سبتمبر 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة الوفد، في منتدى النساء الأورو- آسيوي، الذي عقد على مدى يومين والمنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية بعنوان «الحوار البرلماني الدولي: مهمة المرأة في تشكيل أجندة جديدة للسلام والثقة».
وضم وفد الشعبة في عضويته كلاً من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد لقطاع الاتصال البرلماني.
وألقت مريم بن ثنية كلمة خلال الجلسة استعرضت خلالها جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة في عدد من المجالات سيما الدبلوماسية منها، حيث تعمل المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي كسفيرة ودبلوماسية في البعثات الخارجية للدولة، مشيرة إلى تقلد المرأة الإماراتية منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، والتي قادت مشاركة الدولة بفعالية خلال ترأس مجلس الأمن في العام السابق.
وأشارت إلى «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري.

المنتدى الأورو آسيوي الثاني للمرأة
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الشعبة البرلمانية الإماراتية
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