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علوم الدار

أنور قرقاش: الإمارات حريصة على التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أنور قرقاش وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع (وام)
20 سبتمبر 2024 00:58

أبوظبي (وام)

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عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها السابع عشر، برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطلع معاليه، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على نتائج جهود فرق العمل المنبثقة عن اللجنة المكلفة بمتابعة إعداد التقارير الدورية المستحقة على الدولة باعتبارها طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما اطلع على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد معاليه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية.
وأكد معاليه مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وفي بناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتعد اللجنة حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.

الأمم المتحدة
أنور قرقاش
الإمارات
حقوق الإنسان
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