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أميركا: زيارة محمد بن زايد تعزز علاقاتنا الثنائية واستقرار المنطقة

أميركا: زيارة محمد بن زايد تعزز علاقاتنا الثنائية واستقرار المنطقة
20 سبتمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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رحبت الولايات المتحدة الأميركية بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في زيارته الرسمية إلى واشنطن والمقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري.
وقالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات عبر موقعها الرسمي على منصة «إكس» تحت وسمي «مرحبا_الساع» و«شركاء_متحدون»:«نتطلع للترحيب بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأسبوع المقبل في واشنطن العاصمة في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس دولة الإمارات للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن».
وأضافت «ستعزز الزيارة علاقاتنا الثنائية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، واستكشاف الفضاء، والطاقة النظيفة، التجارة، واستقرار المنطقة».
ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً، وسبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.
ويلتقي سموه خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الأميركيين لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية ـ الأميركية على جميع المستويات.
كما يتبادل سموه والرئيس الأميركي وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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