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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
20 سبتمبر 2024 08:59

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 20.5 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد :أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم وهي 20.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق الحساب  الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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