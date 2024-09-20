شرطة دبي تضبط سائقاً وتحجز سيارة قادها بسرعة تجاوزت 220 كم/الساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقاً، وحجزت سيارته بعد أن قادها بطيش، وتهور على شارع الشيخ محمد بن زايد، بسرعة تجاوزت 220 كم/الساعة، مُعرضاً سلامته وسلامة مُستخدمي الطريق للخطر، وأحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقاً، وحجزت سيارته بعد أن قادها بطيش، وتهور على شارع الشيخ محمد بن زايد، بسرعة تجاوزت 220 كم/الساعة، مُعرضاً سلامته وسلامة مُستخدمي الطريق للخطر، وأحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.#السلامة_المرورية pic.twitter.com/EEMyCzkfbP — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 20, 2024