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علوم الدار

شرطة دبي تضبط سائقاً وتحجز سيارة قادها بسرعة تجاوزت 220 كم/الساعة

شرطة دبي تضبط سائقاً وتحجز سيارة قادها بسرعة تجاوزت 220 كم/الساعة
20 سبتمبر 2024 12:09

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقاً، وحجزت سيارته بعد أن قادها بطيش، وتهور على شارع الشيخ محمد بن زايد، بسرعة تجاوزت 220 كم/الساعة، مُعرضاً سلامته وسلامة مُستخدمي الطريق للخطر، وأحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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