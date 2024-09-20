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علوم الدار

نهيان بن مبارك يطلع على إنجازات «بنك المارية» وخططه المستقبلية

نهيان بن مبارك يطلع على إنجازات «بنك المارية» وخططه المستقبلية
20 سبتمبر 2024 12:21

اطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، خلال زيارته مقر بنك المارية المحلي الرئيس في أبوظبي، على إنجازات البنك وخططه المستقبلية.

وكان في استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كل من رئيس مجلس إدارة بنك المارية المحلي طارق أحمد المسعود، وأعضاء مجلس الإدارة عمران الخوري، وخالد ثاني الرميثي، ويونس فتح علي الخاجه، والرئيس التنفيذي للبنك محمد وسيم خياطة، والدكتور طيب الكمالي، وسلطان كرمستجي.

وقدّم طارق أحمد المسعود، شرحاً حول أحدث منتجات البنك وخدماته وإنجازاته، وخططه المستقبلية، بالإضافة إلى مبادرات التوطين الإستراتيجية، التي تهدف إلى دعم وتشجيع مشاركة مواطني دولة الإمارات في القطاع المصرفي بشكل فعّال، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والقوى العاملة في الدولة.

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واستمع معاليه إلى شرح شامل عن مسيرة البنك منذ إنشائه في عام 2021، وأحدث منتجاته التي شملت المحفظة الرقمية المرتبطة ببطاقة الخصم المحلية «جيوَن»، ومحفظة بنك المارية المحلي الرقمية «Mbank Wallet»، وهي أول محفظة رقمية محلية في الدولة تستخدم تقنية السلسلة اللامركزية «Blockchain» والمعززة بتقنية الاستجابة السريعة «QR»، والمربوطة بنظام الدفع المحلي.

واطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على برنامج إتقان - المصرفي الرقمي الشامل، وهو برنامج تدريبي رقمي حديث في مجال الخدمات المصرفية والمالية لتمكين وتجهيز الخريجين الجدد الإماراتيين البارعين، من خلال الخبرة العملية في هذا المجال.

وقال محمد وسيم خياطة: «نفخر بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لمقر بنك المارية المحلي. ونؤكد التزامنا بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وملائمة لجميع أفراد مجتمعنا، لتمكينهم بحلول تتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لخلق اقتصاد متنوع، وتعزيز الابتكار، ورعاية مجتمع قائم على المعرفة».

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
بنك المارية المحلي
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