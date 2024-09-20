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علوم الدار

أنور قرقاش: زيارة محمد بن زايد للولايات المتحدة تاريخية عنوانها المستقبل

أنور قرقاش
20 سبتمبر 2024 12:54

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الولايات المتحدة الأميركية، زيارة عنوانها المستقبل، وهدفها الأساسي تعزيز العلاقات والتعاون.
 

وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»: «يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، الاثنين بزيارة تاريخية مهمة إلى الولايات المتحدة الأميركية، زيارة عنوانها المستقبل، وهدفها الأساسي تعزيز العلاقات والتعاون والشراكات الاقتصادية والتكنولوجية.

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الإمارات عقدت العزم على أن تكون شريكاً فاعلاً في التطور التكنولوجي العالمي».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
الإمارات
أنور قرقاش
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