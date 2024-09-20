"أبوظبي للتنقل": إغلاق جزئي على طريقين في أبوظبي

أعلن أبوظبي للتنقل عن إغلاق جزئي على شارع سلطان بن زايد الأول وذلك من السبت 21 سبتمبر 2024

إلى الاثنين 23 سبتمبر2024، وإغلاق جزئي على شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (E12)

أبوظبي من الجمعة 20 سبتمبر 2024 إلى الاثنين 23 سبتمبر 2024.





إغلاق جزئي على شارع سلطان بن زايد الأول

أبوظبي

من السبت 21 سبتمبر 2024

إلى الإثنين 23 سبتمبر 2024 pic.twitter.com/WatQU3bO3B — أبوظبي للتنقل | AD Mobility (@ad_mobility) September 20, 2024