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علوم الدار

"أبوظبي للتنقل": إغلاق جزئي على طريقين في أبوظبي

"أبوظبي للتنقل": إغلاق جزئي على طريقين في أبوظبي
20 سبتمبر 2024 15:28

أعلن أبوظبي للتنقل عن إغلاق جزئي على شارع سلطان بن زايد الأول وذلك من السبت 21 سبتمبر 2024
إلى الاثنين 23 سبتمبر2024، وإغلاق جزئي على شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (E12)
أبوظبي  من الجمعة 20 سبتمبر 2024  إلى الاثنين 23 سبتمبر 2024. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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