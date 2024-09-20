"أبوظبي للتنقل": إغلاق جزئي على طريقين في أبوظبي

أعلن أبوظبي للتنقل عن إغلاق جزئي على شارع سلطان بن زايد الأول وذلك من السبت 21 سبتمبر 2024
إلى الاثنين 23 سبتمبر2024، وإغلاق جزئي على شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (E12)
أبوظبي من الجمعة 20 سبتمبر 2024 إلى الاثنين 23 سبتمبر 2024.
إغلاق جزئي على شارع سلطان بن زايد الأول— أبوظبي للتنقل | AD Mobility (@ad_mobility) September 20, 2024
أبوظبي
من السبت 21 سبتمبر 2024
إلى الإثنين 23 سبتمبر 2024 pic.twitter.com/WatQU3bO3B
إغلاق جزئي على شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (E12)— أبوظبي للتنقل | AD Mobility (@ad_mobility) September 20, 2024
أبوظبي
من الجمعة 20 سبتمبر 2024
إلى الإثنين 23 سبتمبر 2024 pic.twitter.com/jlBFs1P1oZ