«أبوظبي للدفاع المدني» تطلق حملة «سندكم»

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، عن إطلاق حملة توعوية تحت عنوان «سندكم»، تحت شعار «طلابنا أمانة»، لتعزيز الوعي بالسلامة في البيئة التعليمية والمنزلية على حدّ سواء، وذلك في خطوة تعكس التزامها المستمر بالمسؤولية المجتمعية وسلامة النشء.

وقال العقيد الدكتور ياسر محمد العلوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي«نؤمن بأن ترسيخ مفاهيم السلامة منذ الصغر يعد استثماراً في المستقبل، ونهدف من خلال «سندكم» إلى إعداد جيل واع وقادر على المساهمة في تعزيز السلامة العامة في مجتمعنا».

وأضاف أن هذه الأنشطة توفر بيئة تعليمية آمنة، تدعم أهداف التنمية المستدامة بإمارة أبوظبي، مؤكدا أهمية الوقاية كأساس لبناء مجتمع صحي وآمن للأجيال القادمة مشيراً إلى أن الفرق المختصة بتنفيذ الحملة، ملتزمة بتقديم معلومات دقيقة وشاملة تشمل خطط الطوارئ وطرق الإخلاء الآمنة داخل المؤسسات التعليمية، وأساليب الوقاية من الحرائق والطرق الصحيحة والفعالة لمكافحتها حال اندلاعها، إضافة إلى تسليط الضوء على مخاطر الإصابات المحتملة، وتقديم التدريبات الضرورية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية بشكل فعّال.

وتستهدف الحملة الطلاب، الكادر التعليمي، وأولياء الأمور، لتعزيز ثقافة السلامة وتبني أفضل الممارسات الوقائية.

وتشمل الحملة سلسلة من الأنشطة التوعوية وورش العمل، التي تهدف إلى تعريف المخاطر المحتملة وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.