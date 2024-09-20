فرصة تكون سحب ركامية قد تصحبها أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية تتراواح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 03:43، والجزر الأول عند الساعة 08:43 والثاني عند الساعة 21:20.

سيكون بحر عمان خفيف الموج أيضا. سيحدث المد الأول عند الساعة 11:18 والثاني عند الساعة 00:45، والجزر الأول عند الساعة 17:57 والثاني عند الساعة 00:00.