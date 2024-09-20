أبوظبي.. دقة غير مسبوقة «عالمياً» للتنبؤ بالمناخ

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة مهمة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي لفهم الظواهر المناخية والتنبؤ بها بدقة غير مسبوقة، أعلنت «جي 42»، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أمس، شراكتها مع «نيفيدا» الحوسبية، لإنشاء مختبر المناخ التقني «Earth-2» في أبوظبي، ليكون المحرك لحلول البيئة باستخدام أحدث التقنيات الحاسوبية المتقدمة، لتعود بالنفع على الملايين حول العالم، عبر تطوير نموذج لتوقعات الطقس بدقة كيلومتر مربع لتحسين دقة رصد التوقعات الجوية.

ويركز التعاون بين الجانبين على بناء هيكل عمل متكامل لدمج القدرات التنبئية المحسنة للطقس، مع بيانات شاملة مدعومة بالمقاييس والتصورات، ما يدعم المنظمات حول العالم في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة، من خلال استراتيجيات بيئية مستنيرة بالبيانات والمعلومات الدقيقة.