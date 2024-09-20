«قضاء أبوظبي» توضح مراحل تقديم «وكالة التقاضي للمحامين»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أوضحت دائرة القضاء أبوظبي عبر منصاتها الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال فيديو توضيحي، مراحل تقديم «وكالة التقاضي للمحامين»، والتي تتضمن تسجيل الدخول بالهوية الرقمية، واختيار المحامين المدرجين في المكتب وتحديد مدة الوكلة وإضافة موكل، وبعد ذلك يتم إرسال إشعار للأطراف، ويجب هنا الدخول بالهوية الرقمية ومعاينة النموذج والاعتماد وبعد موافقة جميع الأطراف على المعاملة، يتم إرسال إشعار برابط الدفع لجميع الأطراف، ويمكن هنا لأي من الأطراف إكمال إجراء الدفع «التحصيل» والذي ويتم من طرف واحد فقط، وبعد إتمام عملية الدفع، يتم المصادقة والتوقيع الرقمي على الوثيقة ومشاركتها مع الأطراف، وبعد ذلك يقوم المحامي بمتابعة الطلبات، والتي تتضمن: متابعة حالة الطلب ومتابعة حالة تواقيع الأطراف، وإعادة إرسال رابط التوقيع للأطراف وعرض الوكالة المصدقة، وإرسال الوكالة المصدقة إلى البريد الإلكتروني.

وتحرص دائرة القضاء أبوظبي، على توفير الخدمات التي تخدم العملاء وترفع مؤشر السعادة في تلقي خدماتها بكل مرونة وسهولة والذي يأتي في إطار جهود الدائرة نحو تقديم خدمات نوعية لإسعاد المتعاملين، حيث تتوفر هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني للدائرة وكذلك تطبيق آبل ستور وأندرويد ستور والتي تساهم في تسهيل الوصول الشامل للخدمات المطلوبة للمتعاملين وتحقيق العدالة الناجزة.