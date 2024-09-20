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ورش متنوعة للتعريف بمستجدات تراخيص البناء في أبوظبي

ورش متنوعة للتعريف بمستجدات تراخيص البناء في أبوظبي
21 سبتمبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تحرص بلدية مدينة أبوظبي على عقد عدد من ورش العمل التي تستهدف تعزيز التواصل مع المكاتب الاستشارية العاملة في أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، حيث تستثمر هذه اللقاءات لوضع المكاتب الاستشارية ضمن صورة المستجدات والتحديثات والمتطلبات الخاصة بقطاع البناء، وبما يسهم في تعزيز هذا القطاع، وتوفير خدمات تحقق تطلعاته، من خلال قوانين وإجراءات مرنة تسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية.
وضمن هذا الإطار، نظمت إدارة تراخيص البناء بقطاع تخطيط المدن، ورشة عمل توعوية عن بُعد عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز»، استهدفت التواصل مع المكاتب الاستشارية لشرح المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل، والقوانين والنظم التي تسهم في الارتقاء بجودة الأعمال والمشاريع، واستعراض التحديثات التشريعية وتوعية المكاتب الاستشارية بها، وعرض التحديات والمقترحات التطويرية في قطاع البناء.
وقد تعددت محاور الورشة وأهدافها لتشمل شرح دليل الواجهات المعمارية، قوائم التدقيق، نماذج التقديم، التعريف بآليات قبول الواجهات المعمارية بحسب دليل الواجهات المعتمد، مناقشة الملاحظات المتكررة بخصوص المباني.
وأكدت البلدية أهمية تطابق الطابع المعماري المستهدف في أبوظبي مع المعايير الواردة في دليل واجهات المباني في أبوظبي، بالإضافة إلى جودة المواد، وتحقيق معايير الاستدامة، والبيئة، والطابع المعماري المميز في أبوظبي وضواحيها.

أبوظبي
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تراخيص البناء
بلدية أبوظبي
المكاتب الاستشارية
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