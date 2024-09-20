تطوير منصّة خدمات الطرق الاتحادية لدعم «تصفير البيروقراطية»

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، تطوير وتحديث منصّة خدمات الطرق الاتحادية الخاصة بإصدار وتجديد شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطريق، ويشمل ذلك تقليص عدد الإجراءات ودمج المتشابهة منها وتخفيض زمن الإنجاز، دعماً لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الهادف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات والمستندات غير الضرورية.

وقال المهندس محمد الميل، الوكيل المساعد في وزارة الطاقة والبنية التحتية، لقطاع أصول البنية التحتية، في بيان صحفي، إن الوزارة تهدف من خلال تطوير المنصّة إلى مواكبة التطلعات الحكومية بتصفير البيروقراطية، وتسهيل إصدار شهادات عدم الممانعة للعمل ضمن حرم الطرق الاتحادية، ما يعزز سرعة إنجاز المشاريع، وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

ولفت إلى أن تطوير المنصّة سيسهم بشكل فعّال في تصفير البيروقراطية لخدمة إصدار شهادة عدم ممانعة، عبر تقليص رحلة المتعامل والمرفقات المطلوبة التي يحتاجها من 8 إلى 3 فقط، والإجراءات من 26 إجراء إلى 13 إجراء، ومدة الخدمة من 14 يوماً إلى 7 أيام، فيما ستسهم المنصّة المطورة في تصفير البيروقراطية لخدمة تجديد شهادة عدم ممانعة، من خلال خفض الإجراءات من 11 إلى 3 إجراءات فقط، ومن دون الحاجة لمرفقات ومدة الخدمة من 4 أيام إلى لحظي (فوري).

وقال: «تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطبيق ممارسات حكومية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل الخدمات المقدمة، ورفع سعادة المتعاملين، ومستوى الكفاءة والدقة والسرعة».

ونظم قطاع أصول البنية التحتية، في الوزارة، 3 ملتقيات ومجالس للمتعاملين، شارك فيها مسؤولو وموظفو الوزارة، وعدد من المتعاملين وممثلين من القطاع الخاص، هدفت إلى الاطلاع على المقترحات والأفكار التطويرية والإبداعية بشأن تصميم خدمات المستقبل، بما يلبي طموحات وتطلعات الشركاء والمتعاملين في الحصول على خدمات متكاملة ومميزة تفوق التوقعات، وتحقق لهم السعادة وجودة الحياة.

يذكر أن الدولة أطلقت برنامج تصفير البيروقراطية، أواخر عام 2023 الماضي، ووجهت الوزارات والجهات الحكومية بتطبيقه بشكل فوري عبر إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.