«مهرجان الظفرة» يبدأ ترصيص الإبل 27 سبتمبر

أبوظبي (وام)

يبدأ مهرجان الظفرة استقبال الإبل لتركيب الشريحة الإلكترونية «الترصيص»، خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر المقبل في خمسة مواقع مختلفة في كل من «غياثي، ومدينة زايد، وسيح صبره، ورزين، وسويحان»، وذلك تسهيلاً على ملاك الإبل الراغبين في تسجيل مطاياهم للمشاركة في موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي.

ويأتي ترصيص الإبل ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الظفرة شهر أكتوبر المقبل، والذي يشهد كل عام تنظيم أربع مزاينات للإبل «مزاينة سويحان، ومزاينة رزين، ومزاينة مدينة زايد، وختامي مهرجان الظفرة».

وأوضحت هيئة أبوظبي للتراث أن مواقع وتواريخ الترصيص ضمن المواقع الخمسة تتوزع وفق الآتي «مدينة غياثي في منطقة الظفرة يوم 27 سبتمبر 2024، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة خلال يومي 28 و29 سبتمبر، وسيح صبره بالعين يوم 9 أكتوبر المقبل، ورزين بأبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر، وفي مدينة سويحان بالعين من 14 إلى 19 أكتوبر، فيما سيكون توقيت الترصيص خلال هذه التواريخ من الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى 12 ظهراً».

ويهدف مهرجان الظفرة إلى توحيد المعايير والشروط والأحكام، وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في المزاينات، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، والإسهام في تطوير السياحة الداخلية والخليجية، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على المنطقة، وتعزيز مركز أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل، وترسيخ مكانتها منصةً إقليميةً وعالميةً للتراث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.