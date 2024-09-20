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علوم الدار

«منتدى الإسكان» ينطلق 2 أكتوبر في دبي

محمد الشحي
21 سبتمبر 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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ينطلق «المنتدى العربي الثاني للإسكـان والتنميـة الحضريَّـة» يوميْ 2 و3 أكتوبر 2024، بفندق «موڤنبيك البستان»، دبي، حيث يجمع هذا الحدث البارز أصحاب صانعي السياسات وقادة الصناعة لمناقشة ودعم حلول الإسكان المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة. 
يتناول المنتدى هذا العام؛ والذي ينعقد تحت شعار «الارتقاء بالإسكان وجودة الحياة في المنطقة من خلال الابتكار والاستدامة»؛ التحديات الرئيسة، والفرص الحاسمة في قطاع الإسكان، مع التركيز على الإسكان الميسّر، والمنازل الخالية من الانبعاثات الكربونية، ونمط المعيشة الفاخر، والمنازل المبنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنازل الذكية.
يمثل المنتدى حدثاً محورياً في المنطقة، مع اجتذابه لأبرز قادة الفكر وصنَّاع القرار المنوط بهم صياغة مستقبل الإسكان والتنمية الحضريَّة في العالم العربي، حيث يوفر الحدث منصة مثالية للنقاشات رفيعة المستوى، وتبادل المعرفة، والتواصل بين كبار المختصين والخبراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية وقطاعات العقارات والبناء والتخطيط الحضري.  
يشارك في المنتدى محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، كمتحدث رئيسي للمنتدى.
وأكد محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على التزام المؤسسة الراسخ بدعم وتطوير قطاع الإسكان في دبي لتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة لمواطنيها.
ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 300 مشارك، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين، والمطورين، والمستثمرين، والمعماريين، ومخططي المدن، وخبراء الاستدامة، والذين سيجتمعون معاً لرسم الطريق نحو بناء قطاع سكني أكثر استدامة وأكثر ابتكاراً في العالم العربي.

دبي
الإمارات
الإسكان
محمد الشحي
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
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