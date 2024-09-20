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علوم الدار

«أصدقاء مرضى السرطان» تشارك في مؤتمر عالمي

«أصدقاء مرضى السرطان» تشارك في مؤتمر عالمي
21 سبتمبر 2024 01:02

الشارقة (الاتحاد)

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قدمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» ثلاثة ملخصات إلى «الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان»، خلال مشاركتها في «مؤتمر السرطان العالمي»، أحد أكبر المؤتمرات المعنية بمكافحة السرطان وأبرزها على مستوى العالم منذ عام 1933، والذي نظمه «الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان» في الفترة من 17 حتى 19 سبتمبر في جنيف بسويسرا.
واستعرضت الملخصات خبرات الجمعية في مكافحة السرطان والوقاية منه، من خلال ثلاث مبادرات تحت مظلة ركائزها الثلاث؛ المناصرة محلياً وعالمياً، والتوعية المجتمعية بالسرطان، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان، مسلطة الضوء على كل مبادرة وأهدافها واستراتيجيتها.

جمعية أصدقاء مرضى السرطان
الإمارات
الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان
مكافحة السرطان
عائشة الملا
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