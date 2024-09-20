غداً.. إطلاق المخيم الطبي لـ«خيرية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

دعت جمعية الشارقة الخيرية الجمهور إلى الاستفادة من الفحوص المجانية المشمولة في المخيم الطبي الـ13 الذي تنظمه الجمعية غداً بمركز دبا الحصن الثقافي متضمناً باقة من الفحوص الطبية الأولية ذات الأهمية، للاطمئنان على الصحة العامة والكشف عن الحالات المصابة مبكراً، وتمكينها من تلقي العلاج.

وقال الدكتور علي محمد السلامي، مدير إدارة الجمعية في دبا الحصن: إن المخيم يستهدف توفير الفحوص في الطب العام والأسنان وأمراض النساء، والجلدية والأطفال، إلى جانب الفحص المبكر عن سرطان الثدي، مستهدفاً 500 حالة من أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المخيم ينظم كذلك محاضرة توعوية للتعريف بالإسعافات الأولية وأهميتها، إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال، وأخرى توعوية للتوعية بمخاطر المأكولات غير الصحية.

وأشار السلامي إلى أهمية المخيم في توفير باقة من الفحوص المهمة لتفتح المجال أمام الكثير للاطمئنان على صحتهم والاستفادة من تلك الفحوص في الكشف عن حالات الإصابات في وقت مبكر، والإسراع في علاجها للوقاية الصحية والحد من مضاعفاتها، داعياً أفراد المجتمع إلى التواجد والاستفادة من الفحوص التي سيوفرها المخيم، لافتاً إلى أن الجمعية اعتادت على تنفيذ هذه المخيمات بشكل مستمر، دعماً للجهود الصحية التي تبذلها مؤسسات الدولة في توفير الرعاية الصحية للجمهور، ولاسيما شريحة غير المقتدرين مادياً على القيام بإجراء هذه الفحوص، ودعماً للدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية، بالتعاون مع سائر المؤسسات المعنية.