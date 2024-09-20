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14 فرصة عالمية لتصميم مستقبل الشباب والأجيال القادمة

14 فرصة عالمية لتصميم مستقبل الشباب والأجيال القادمة
21 سبتمبر 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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نشرت مؤسسة دبي للمستقبل إصداراً خاصاً من تقريرها المعرفي «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية»، يتناول 14 فرصة واعدة يمكن البناء عليها لتأسيس شراكات دولية مؤثرة وإطلاق مشاريع ومبادرات شاملة تسهم في تمكين الشباب حول العالم، وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير، الذي نُشر قبيل انعقاد «قمة الأمم المتحدة للمستقبل 2024»، يكمّل «ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل» الذي سيصدر عن القمة ويتضمن «إعلان الأجيال المقبلة» و«التعاهد الرقمي العالمي»، اللذين يركزان على سبل مواجهة التحديات وتفعيل الفرص المتاحة حاضراً، وفي السنوات المقبلة.
وتجمع هذه النسخة من التقرير مجموعة من وجهات النظر المستقاة من الخبراء الدوليين ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلط الضوء على الفرص المختلفة التي تعمل على تحفيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية ودعم الاستدامة. 
ويسلط التقرير الضوء على عدد من الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين الصحة العامة، وتطوير التكنولوجيا، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة البيئية. وبالاستفادة من هذه الفرص، يُمكن للمجتمعات التكيّف مع الظروف المتغيرة، وتعزيز المرونة، وتشكيل مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.
ويوفر تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية»، الذي تُصدره مؤسسة دبي للمستقبل سنوياً، لمحة شاملة عن 50 فرصة واعدة، لتعزيز النمو والتقدم في مختلف القطاعات. ويتناول هذا الإصدار الخاص المجالات المختلفة ذات الصلة بموضوع القمة لهذا العام، وهو «تمكين الأجيال المقبلة». 

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