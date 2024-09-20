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علوم الدار

محمد الشرقي: تعداد السكان يؤدي دوراً حيوياً في تحسين جودة الحياة

محمد الشرقي خلال استقباله مدير مركز الفجيرة للإحصاء (وام)
21 سبتمبر 2024 01:03

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء، في إطار تحضيرات المركز لإطلاق حملة التعداد العام للسكان في الإمارة.
وبادر سموه إلى المشاركة في الحملة عبر الإدلاء ببياناته، كما اطلع على مجريات إطلاق الحملة؛ حيث سيعتمد المركز على المسح الميداني الشامل لـ 121 منطقة في الإمارة، من قبل 121 باحثاً ميدانياً و10 مشرفين، لجمع خصائص الأفراد عن طريق العد الذاتي والعد الميداني، ومن ثم تدقيقها مكتبياً.
وأكد سموه، ضرورة مشاركة جميع مواطني ومقيمي الفجيرة في هذه الحملة، مشيراً إلى أن التعداد العام للسكان يؤدي دوراً حيوياً في تحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات العامة في الإمارة.
ونوّه سموه، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمبادرات المختلفة التي تسهم في بناء الخطط الاستراتيجية، واتخاذ القرارات الاستشرافية، وتعزيز التنمية المستدامة والرؤية الريادية للدولة.
وأشاد سموه، بجهود المركز في تطوير منهجيات جمع البيانات، وتوفير الأدوات، والتقنيات اللازمة لضمان دقة المعلومات وشفافيتها، موجهاً بضرورة الاستمرار في تحسين العمليات، وتعزيز التدريب والتطوير للعاملين في المركز؛ لضمان جودة الأداء وفعالية التنفيذ.
من جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم سعد، عن تقديره العميق لاهتمام ودعم سمو ولي عهد الفجيرة للحملة، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز من تحفيز الفريق، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
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