مهرجان البدر ينظم «القيم النبوية في المحتوى الرقمي»

الفجيرة (وام)

تواصلت لليوم الثامن على التوالي، أنشطة وفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «البدر» المقامة حالياً في مركز الفجيرة الإبداعي. وشهد المهرجان تنظيم جلسة حوارية بعنوان «القيم النبوية في المحتوى الرقمي».

وأكد المشاركون، خلال الجلسة، أهمية مهرجان البدر في ترسيخ السيرة النبوية والمفاهيم والقيم المتعلقة بها وكيفية استخدام الفضاءات الرقمية لنشرها وسبل تعزيز الوعي الديني في العصر الرقمي، مما يساهم في بناء مجتمع متماسك وقيم.

وثمنوا الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لغرس قيم الإسلام وإحياء ذكرى الرسول، صلى الله عليه وسلم، واستعراض سيرته النبيلة من خلال فعاليات دينية وثقافية متنوعة ضمّها المهرجان.

وركّز المشاركون على أهمية الدمج بين العصر الرقمي وهَدي النبي، صلى الله عليه وسلم، من خلال خدمة سُنّته النبيلة بوضعِ تصوّراتٍ شاملةٍ وآليات واضحةٍ لنشْرها بين الناس وخدمتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بإتقان وإبداع وتميّز وابتكار.

ولفتوا إلى عصر الانفتاح على العالم عبر ثقافاتٍ متعددة ما يتطلّب تحقيق الاتزان القيمي داخل مجتمعاتنا، مؤكدين أهمية استغلال هذه التقنية في تقديم محتوى يعكس القيم النبيلة التي جاءت بها السيرة النبوية لتعزيز سلوكنا وأخلاقنا في عطائنا وتعاملنا مع الناس.. ودعوا في نهاية الجلسة إلى تعميم هذا المهرجان وما يحمله من برامج دينية وثقافية تتجلّى فيها سيرةُ النبي الكريم وما تحمله من معان طيبة في كل إمارات الدولة لتعم الفائدة لكل أفراد المجتمع بالتعرّف على قيم وأخلاقيات الرسول والتحلي بصفاته السمحة.

وشهد المهرجان تنظيم ورشتين، الأولى في الفترة الصباحية بعنوان «تأمل ورسم المسجد النبوي باستخدام الحبر والألوان المائية» قدمتها الفنانة التشكيلية فاطمة الدويلة الهاشمي.

وتناولت ورشة «خط الرقعة أساسيات بناء السطر» التي قدمها الفنان أحمد عادل في الفترة المسائية أهم صفات خط الرقعة وخصائصه واستخداماته، ثم تحدث عن تاريخ هذا الخط وكيفية تطوره.