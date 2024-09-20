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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور
20 سبتمبر 2024 21:03

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كي بي شارما أولي، رئيس مجلس وزراء نيبال.

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