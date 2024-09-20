تفاهم بين «تنمية الموارد البشرية» و«جافزا»

دبي (الاتحاد)

وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع سلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) لإنشاء إطار عمل يهدف إلى زيادة توظيف المواطنين الإماراتيين في الشركات العاملة داخل جافزا.

تهدف هذه الشراكة إلى تزويد مواطني دولة الإمارات بالمهارات اللازمة للتفوق في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مثل اللوجستيات وعمليات الموانئ وإدارة سلاسل التوريد، وهو ما يدعم طموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية.

وقع مذكرة التفاهم عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي المدير العام لـ«دي بي ورلد»، بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين المشترك بدعم أهداف التوطين وتزويد المواطنين بالمهارات المطلوبة للتفوق في مختلف القطاعات.

ومن خلال هذا التعاون، يعمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وجافزا معاً لتعزيز توظيف المرشحين المواطنين المؤهلين في المناصب المناسبة وبرامج تطوير المسار الوظيفي مع الشركات التي تتخذ من جافزا مقراً لها.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: «إن شراكتنا مع جافزا تمثل خطوة مهمة نحو توسعة نطاق مسارات الوظائف للمواطنين في الصناعات الحيوية».