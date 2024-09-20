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علوم الدار

25 ألف زائر لـ«أنظمة النقل الذكية» في دبي

مطر الطاير مع الخبراء المشاركين في المؤتمر (من المصدر)
21 سبتمبر 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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اختتمت أمس، فعاليات الدورة الـ30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري.
وشهد معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وأنجيلوس أمديتس، المدير العام لأيرتيكو (ERTICO) أوروبا، الحفل الختامي للحدث الذي استقطب أكثر من 25 ألف مشارك وزائر، من 100 دولة، وهو الرقم الأعلى في حضور المؤتمر خلال دوراته السابقة، وبمشاركة أكثر من 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار الدوليين في التنقل المستدام، قدموا نحو 200 جلسة علمية وحوارية، بالإضافة إلى معرض ناجح شارك فيه 500 عارض.
وسلّم معالي مطر الطاير، وأنجيلوس أمديتس، خلال الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر، شارة الدورة المقبلة ودرع المؤتمر والذي سيقام في مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأميركية، حيث مررت الشارة (مجسم الكرة الأرضية)، على عدد كبير من المسؤولين في أرتيكو والمدن المستضيفة للدورات المقبلة، كما شاهدوا فيديوهات حول الدورات الثلاث المقبلة للمؤتمر والتي تستضيفها مدن: أتلانتا 2025، وجانغنونغ في كوريا الجنوبية 2026، وبرمنغهام في المملكة المتحدة 2027.

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