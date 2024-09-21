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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
21 سبتمبر 2024 08:39

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 22.6 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد :أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم وهي 22.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق الحساب  الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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