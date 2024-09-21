جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

سجل جبل جيس أقل درجة حرارة في الدولة، صباح اليوم. وهي 22.6 درجة مئوية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد :أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم وهي 22.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 22.6°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 01:15 UAE Local time. pic.twitter.com/Lfu7tXajkJ— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 21, 2024