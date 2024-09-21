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"تريندز" يدشن مكتبه التاسع عالمياً في طوكيو

شعار "تريندز"
21 سبتمبر 2024 11:00

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات “تريندز”، اليوم، عن تدشين مكتبه التاسع عالمياً في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في إطار سعيه لتوسيع نطاق تأثيره على الساحة العالمية والاستفادة من الأهمية الاستراتيجية لليابان في الشؤون العالمية.

ويدير مكتب تريندز في طوكيو، ساتوتشي ايكيوتشي الاستاذ في جامعة طوكيو.

وفي إطار جهوده لتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أطلق "تريندز" كتابه الجديد "الاتجاهات العالمية في الذكاء الاصطناعي" في اليابان.

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وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن مكاتب تريندز العالمية، التي سيصل عددها إلى 15 مكتباً مع نهاية العام 2024، تأتي لتعزيز عمل "تريندز" البحثي وتعميق دوره والحصول على المعلومات ونشر المعرفة من واقع الأحداث، بما يشكل جسراً معرفياً عالمياً.

وأضاف: "متحمسون في "تريندز" للعمل مع شركائنا في جامعة طوكيو، واليابان عموماً، لتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، ونؤمن بأن الشراكات الإستراتيجية هي مفتاح تحقيق التقدم في مجالات، مثل التكنولوجيا والابتكار والاستدامة".

المصدر: وام
اليابان
تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
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