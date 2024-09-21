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علوم الدار

الإمارات تستضيف اجتماع «آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال» غداً

الإمارات تستضيف اجتماع «آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال» غداً
21 سبتمبر 2024 11:44

تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات، غداً الأحد في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.

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وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في يوليو من العام الماضي، وذلك كأول دول عربية تنضم للمجموعة.

المصدر: وام
غسل الأموال
مكافحة تمويل الإرهاب
الإمارات
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